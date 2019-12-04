В Україні зафіксували ще одну смерть від ботулізму

У Дніпропетровській області у вівторок від ботулізму помер 34-річний чоловік, який вживав засолену в домашніх умовах рибу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.

"Вчора, 3 грудня, від ботулізму помер 34-річний чоловік. Хворий звернувся до лікарні 3 грудня у важкому стані: із порушенням зору та слабкістю. 1 грудня вживав засолену в домашніх умовах рибу, приготовану 30 діб тому. Чоловіку було встановлено діагноз "ботулізм" та оперативно надано медичну допомогу, в тому числі введено протиботулінічну сироватку. На жаль, у зв’язку із тяжким перебігом хвороби, чоловіка врятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку 2019 року станом на 4 грудня в Україні на ботулізм захворіли 123 людини (120 дорослих та 3 дитини). 5 людей померли.

Найбільше випадків зафіксовано у Запорізькій (11), Чернігівській (10), Житомирській (10), Дніпропетровській (10), Івано-Франківській (9), Хмельницькій (9), Вінницькій (8) областях та у м. Київ (10).

Усі постраждалі у поточному році отримали протиботулінічну сироватку.

У ЦГЗ наголошують, що причинами захворювання у 76% випадків є харчова продукція, яка була виготовлена в домашніх умовах, у 11 % – продукція, придбана у торгівельній мережі.

53% постраждалих вживали рибну продукцію, виготовлену в побуті або невідомого походження. Інші випадки захворювання були пов’язані із вживанням м’ясних консервів та інших виробів з м’яса, консервованих овочів та грибів.

Для запобігання захворюванню медики радять уникати споживання: в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консерв; консервів домашнього виробництва; якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином; якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з'являється порушення зору – двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу.

За найменшої підозри на ботулізм потрібно негайно звернутися до лікаря. Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.