Врятувати одне з 7 чудес України - триває збір підписів під петицією

Триває збір підписів під петицією, яка закликає врятувати від обміління одне з 7 чудес України - озеро Світязь, що на Волині.

Петицію розміщено на сайті офіційного Інтернет - представництва Президента України.

“Найбільше та найглибше озеро України – Світязь, катастрофічно міліє! Вода відступила від берега на кілька десятків метрів! Просимо негайно вжити заходів, щодо порятунку озера", - пише автор петиції Ольга Іменинник.

На її думку, необхідно: виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту, а також будівництво водопереливної споруди або шлюзу-регулятора для усієї системи Шацьких озер.

Наразі петиція зібрала 11346 голосів з 25000 необхідних. До завершення голосування залишається 15 днів.

Озеро Світязь є головною перлиною Шацьких озер та одним з 7 чудес України. Останнім часом воно дуже сильно обміліло, тож активісти та екологи б'ють на сполох.