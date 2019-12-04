В Україні запустили пілотний проєкт для створення цифрового ІD громадян

Кабінет міністрів запустив пілотний проєкт для створення цифрового ID громадян України — верифікацію користувачів електронних реєстрів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ці верифіковані дані будуть використані для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення. Плюс це спростить надалі всі процедури призначення та виплати соціальних виплат», — сказав Гончарук.

Для цього протягом наступних шести місяців будуть перевірені стан технічної безпеки та захисту наявних реєстрів, а також повнота та достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах, зокрема шляхом порівняння даних різних реєстрів між собою.

Цифрове ID громадянина також дасть змогу виявити та усунути дублювання даних про одну особу чи клонування унікального запису користувача.