В Україні проведуть реформу зайнятості: що буде у майбутньому законі

Захист фундаментальних прав працівників буде закріплено в законі.

Так прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов реформу сфери зайнятості, повідомляє Урядовий портал.

«В Україні буде проведена реформа зайнятості - стандарти захисту працівника будуть виконані. Потрібно прибрати радянські забюрократизовані норми», - сказав Милованов.

За його словами, в новому законі будуть чітко прописані ознаки трудових відносин, адже нині працівники не захищені від зловживань через відсутність норм законодавства. Тому до цього питання уряд підходить комплексно, враховуючи точки зору профспілок та роботодавців, а також міжнародний досвід.

“Гнучкий режим робочого часу, дистанційна зайнятість, робота з дому - це кілька з тих ініціатив уряду, які ми пропонуємо закріпити законом. Важливо, ще більше захистити фундаментальні права працівників, щоб вони могли відстоювати свої права», - зазначив Милованов.

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Загалом нововведень буде небагато, оскільки чимало важливих підходів вже використовуються на ринку праці, але не були підкріплені законодавчо. Наприклад, регулювання виплат за лікарняними залишаються у чинній редакції, а відпустку за власний рахунок можна буде взяти і на 30 днів (нині лише на 15 днів).

Міністр підкреслив: “Трудові книжки не скасовуються, але вся інформація щодо зайнятості людини буде міститися в онлайн реєстрі й буде доступною для працівника в будь-який момент. Це дасть змогу уникнути паперової бюрократії, ризику втрати - відповідно, відновлення записів”.

За словами урядовця, нове законодавство надійніше захищатиме від звільнення осіб з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок та тих, хто перебуває у декретних відпустках.

“Ми прагнемо ускладнити, а в ідеалі, взагалі унеможливити випадки, коли під умовою фіктивних реорганізацій компаній чи установ звільняють соціально незахищених осіб. Тож хочемо законодавчо захистити всіх працівників, а звільнення вагітних жінок зробити неможливим” - наголосив він.

Стосовно діяльності профспілок, за словами міністра, буде підготовлено новий закон про профспілки, який чітко регулюватиме взаємини працівників з профспілками.