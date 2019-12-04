Милованов сказав, у яких сферах працює найбільше українців

Найбільше працюючого населення в Україні задіяно в торгівлі - 3,65 млн осіб.

Таку інформацію оприлюднив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"В якій галузі в Україні працює найбільше людей? Статистика дня. Торгівля - 3 654 700 осіб, сільське (і лісове та рибне) господарства - 2 937 600 осіб, промисловость - 2 426 000 осіб", - написав Милованов.

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Він зазначив, що найменша кількість людей працює у сфері інформації та телекомунікації - 280 300 осіб.