Кабмін скасував порядок надання держслужбовцям безвідсоткового кредиту на житло

Кабінет міністрів України визнав такою, що втратила чинність, постанову про затвердження порядку надання безвідсоткового кредиту державним службовцям, які потребують поліпшення житлових умов.

Відповідний документ, датований 27 листопада, оприлюднений на Урядовому порталі.

“Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 182 “Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків”, - йдеться у постанові.

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Безвідсотковий кредит надавався держслужбовцю уповноваженим банком тільки один раз протягом періоду перебування на державній службі.