Адвокат родин Небесної сотні Закревська припинила голодування

Адвокат Євгенія Закревська повідомила 4 грудня, що вона припинила голодування, яке тримала через загрозу припинення розслідування справ Майдану.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства – зникає пріоритет для влади, і починається колапс», – написала вона.

Закревська додала, що тепер треба вимагати підписання ухваленого закону про перезавантаження ДБР президентом, а також указу глави держави про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану.

Верховна Рада 3 грудня ухвалила закон, що передбачає перезавантаження Державного бюро розслідувань.

Серед ухвалених правок, зокрема, дозвіл слідчим Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, без конкурсу перейти на роботу до ДБР. Через цю правку минулого тижня адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування.