ЄСПЛ завтра оголосить рішення у справі “Корбан проти України”

«Позивач – Геннадій Корбан, українець, 1970 року народження, проживає у місті Дніпро. Він був чиновником місцевої владі з 2014 року до відставки у березні 2015-го. У липні 2015 року він став лідером нової політичної партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП», - йдеться у матеріалах справи Суду.

По суті, справа переважно стосується арешту Корбана за деякими кримінальними провадженнями.

Корбан, зокрема, був заарештований 31 жовтня 2015 року за обвинуваченнями у корупції. При цьому співробітники спеціального підрозділу вибили двері у його будинку.

У матеріалах справи, як повідомляє ЄСПЛ, йдеться про те, що Корабана було затримано без належних правових підстав.

Як повідомлялося, Геннадія Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року. Його підозрювали у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення та участь у злочинній організації), ч.3 ст.157 (перешкоджання діяльності виборчих комісій), ч.5 ст.191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах) , ч.2 ст.289 і ст.349 (мова йде про захоплення у Дніпропетровську в якості заручників голови Держземагентства України та директора департаменту Дніпропетровської міської ради) Кримінального кодексу України.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак 28 грудня Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення змінити його на утримання під вартою строком на 60 днів.

У квітні 2016 року Корбана було засуджено до півтора року умовно у справі про викрадення Рудика.

У серпні 2016 року Печерський райсуд Києва дав дозвіл Корбану виїхати на лікування до Ізраїлю.

У грудні 2017-го Корбан повернувся в Україну.