Український культурний фонд хоче 620 мільйонів на культурні проєкти у 2020 році

Український культурний фонд (УКФ) сподівається отримати на підтримку культурних проєктів у 2020 році 620 мільйонів гривень.

Про це сказала, презентуючи загальний звіт УКФ за підсумками 2019 року, виконавчий директор фонду Юлія Федів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В українській культурній спільноті існує великий запит на державне фінансування. У 2018 році нам надійшло заявок на 340 млн гривень, відповідно в державному бюджеті було виділено 156 млн гривень на підтримку проєктів. У 2019 році відбулася динаміка — запит зріс до 3 млрд гривень при наявних 640 млн гривень. Побачимо динаміку 2020 року — яка сума надійшла на запит до УКФ. Маємо надію, що цього року нам виділять близько 620 млн гривень на підтримку проєктів”, - зазначила Федів.

Вона нагадала, що у 2019 році за державної підтримки були реалізовані 433 культурних проєкти.

Відкриття "Звітного проєкту" Українського культурного фонду / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

У свою чергу заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк підкреслила, що всі проєкти, які впродовж останніх 2 років підтримує УКФ, змінюють нашу реальність.

“Український культурний фонд став уже тим майданчиком, де ми всі через посередництво і реалізацію культурних проєктів стаємо українським народом, для якого культура є одним з пріоритетів. І цей пріоритет стає не нав’язаним державою, а абсолютно органічним”, - сказала Подоляк.

Вона схвально відгукнулася про формат звіту УКФ за поточний рік і відзначила оперативність роботи фонду, його здатність пристосовуватися до нових викликів.

“З великим оптимізмом ми дивимося за тим, які програми, які проєкти Український культурний фонд буде підтримувати наступного року... Ми сподіваємося побачити позитивну динаміку і в 2020 році”, - наголосила заступник міністра.

Відкриття "Звітного проєкту" УКФ, який презентує результати діяльності фонду у 2019 році, відбулося 3 грудня в Центрі сучасного мистецтва М17. Програма відкритих звітів і панельних дискусій охопить 3 та 5 грудня. Під час їхнього проведення менеджери УКФ ділитимуться результатами програм 2019 року, розкажуть про успішні кейси, наведуть статистичні дані.

Захід включає також виставкову частину, де представлені артефакти проєктів, що були реалізовані за підтримки УКФ у 2019 році, вона триватиме з 3 грудня до 15 січня.