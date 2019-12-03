Експерт розповів, як достукатися до різних груп у соцмережах

Мікротаргетування не є комунікацією для відновлення довіри в суспільстві.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив виконавчий директор Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS, Естонія), керівник програми «Стійка Україна» Дмитро Теперик.

За словами Теперика, відсутність довіри в суспільстві - одна з головних вразливостей України.

У відповідь на запитання «Чи можна підвищити довіру в умовах відсутності комунікації, надаючи перевагу односторонньому інформуванню на різних інтернет-майданчиках?», естонський експерт сказав: «Ні, звичайно. Ні. Можна мікротаргетовано достукатися до певної групи. І ці прийоми використовуються для маніпуляції».

Як зазначив Теперик, «таким чином можна намагатися вплинути на вибір навіть великої групи: якоїсь національної або релігійної меншини, або якоїсь професійної групи. Якщо правильно зробити психологічний портрет, профайлінг для них: припустимо, ми знаємо, що їх хвилює та чи інша тема, то з інформаційної точки зору достукатися до них можна за допомогою мікротаргетування в соцмережах».

За словами експерта, «це можна. І навіть не в соцмережах. Можна йти по-старому: умовно кажучи, якщо нам потрібно поширити якусь чутку серед людей похилого віку, то достатньо запустити її на якомусь умовному ринку в Маріуполі, або в якийсь маршрутці. Цей механізм є дієвим, якщо ми хочемо дати якусь установку, вплинути на думку або вибір тієї чи іншої групи. І політики, які зараз прийшли в Україні до влади, багато в чому виграли вибори за допомогою такого мікротаргетування, прямого звернення до різних груп. Можливо, тому вони думають, що це і є комунікація. Ні, це не є комунікацією для відновлення довіри».

Як заявив Теперик, «це не те. Там же немає зворотного зв'язку. Плюс там немає фільтрів. Журналістика, в своєму хорошому розумінні - це все-таки фільтр».

Як вважає керівник програми «Стійка Україна», «ЗМІ - це має бути той фільтр, який в принципі розуміє, про що слід писати, що слід показувати, а що - не слід. Не тому, що хтось щось хоче приховати. А тому, що якщо ми хочемо розвивати суспільство, є речі, які слід підсвічувати, а є ті, які не слід. Якщо ми будемо постійно підсвічувати будь-який злочин, будь-який кримінал, і при цьому не будемо приділяти достатньо уваги позитивним речам, реформам, змінам, то і складатиметься враження, що у нас повсюди лише криміналітет і все котиться в тартарари».

Мікротаргетування - це технологія сегментації цільової аудиторії з використанням алгоритму, який визначає комбінацію демографічних і психографічних характеристик для кожного з сегментів. Схожі мотиви поведінки окремих сегментів аудиторії використовуються для створення комунікаційної стратегії, яка передбачає поведінку аудиторії і результат кампанії.

Як повідомлялося, ICDS аналізує невоєнні загрози національній і міжнародній безпеці (так званій м'якій безпеці), а також шляхи для створення міцних основ національної стійкості. В Україні ICDS реалізує довгострокову програму з розвитку співробітництва «Стійка Україна», в рамках якої в поточному році на південному сході України було проведено глибинне дослідження, спрямоване на вивчення стану комунікаційної, інформаційної і кібербезпеки в українських регіонах.