Про бюрократію — безглузду і нещадну

Ми зараз працюємо над зменшенням кількості звітів, які підприємства подають у Держстат. Знайшли тут смішне явище.

Є один звіт, які мають подавати ВУЗи. Це така довжелезна форма, яка може займати до 15 сторінок.

Отже, стежте уважно.

1. Співробітник ВУЗу заходить в програму, яка належить Міністерству освіти, і виводить звідти дані.

2. ВРУЧНУ передруковує ці дані в величезну форму Держстату.

3. Відправляє ці дані в Держстат (часто в папері звичайною поштою).

4. Співробітники Держстату отримують ці дані і ВРУЧНУ забивають їх в свою систему.

5. І тут найвеселіше. Держстат передає ці дані знову до Міністерства освіти

Таким чином, великий масив інформації вивантажується з системи Міністерства освіти, робить велике коло, кілька разів вноситься вручну і надсилається поштою, щоб знову прийти у Міністерство освіти!

Ось така бюрократія — безглузда і нещадна

Дмитро Дубілет, Fb