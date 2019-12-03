Про бюрократію — безглузду і нещадну
Є один звіт, які мають подавати ВУЗи. Це така довжелезна форма, яка може займати до 15 сторінок.
Отже, стежте уважно.
1. Співробітник ВУЗу заходить в програму, яка належить Міністерству освіти, і виводить звідти дані.
2. ВРУЧНУ передруковує ці дані в величезну форму Держстату.
3. Відправляє ці дані в Держстат (часто в папері звичайною поштою).
4. Співробітники Держстату отримують ці дані і ВРУЧНУ забивають їх в свою систему.
5. І тут найвеселіше. Держстат передає ці дані знову до Міністерства освіти
Таким чином, великий масив інформації вивантажується з системи Міністерства освіти, робить велике коло, кілька разів вноситься вручну і надсилається поштою, щоб знову прийти у Міністерство освіти!
Ось така бюрократія — безглузда і нещадна
Дмитро Дубілет, Fb* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства