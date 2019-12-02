МКМС пропонує юриста-медіатора для вирішення ситуації в театрі імені Заньковецької

До протестувальників вийшла заступник міністра Ірина Подоляк. Вона наголосила, що міністерство не ставатиме ні на чий бік, але надасть інструменти вирішення ситуації.

"Ми запропонували скерувати професійного медіатора, який допоможе двом сторонам – керівництву і профспілкам – дійти порозуміння. Певні тертя є, і треба професійно вирішити питання, вийти на нормальний колективний договір, який врахує інтереси всіх сторін", - зауважила вона.

Подоляк погодилася, що в театрі імені Заньковецької відбувається певна дискусія між частиною представників трудового колективу і адміністрацією. І ця дискусія емоційна, адже через дію закону про контрактну систему, в частини акторів закінчується контракт, і їм пропонують перейти на інший тип трудових відносин. Однак, за словами заступника міністра, нікого на вулицю не виганяють.

"Пропонують, наприклад, перейти на цивільно-правову угоду. Ні Федора Стригуна, ні його дружину не звільняють. Вони зможуть продовжувати працювати. Люди мають певні упередження стосовно керівника, але ми не бачимо жодної загрози", - заявила чиновниця.

"70% українських театрів оновлюються, будь-які реформи – це зміни, і для частини суспільства вони болючі", - підсумувала заступник очільника МКМС.

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Як повідомлялося, раніше головний режисер Львівського національного театру імені Заньковецької Федір Стригун заявив, що дирекція театру надіслала йому листа із повідомленням, що контракт з ним продовжено не буде. Так само театр не планує продовжувати контракт з його дружиною - актрисою Таїсією Литвиненко.

Контракт Стригуна завершується 14 грудня 2019 року, йому пропонують оформити співпрацю з театром на основі цивільно-правової угоди, оскільки новий контракт укладено не буде. Литвиненко запропонували перехід на пів ставки, або контракт, який завершується 29 грудня 2019 року, не буде продовжено.

80-річний Стригун працює у театрі імені Заньковецької з 1965 року, а з 1987 року був художнім керівником, а потім головним режисером театру. 84-річна Литвиненко в театрі працює також з 1965 року.

За даними ЗМІ, у театрі давно триває конфлікт із непродовженням контрактів. Так, 26 вересня, після вистави "Украдене щастя" її режисер-постановник Федір Стригун вийшов на сцену та повідомив, що акторові Ярославу Кіргачу дирекція не продовжила контракт. Актори театру виступили на захист Кіргача.

25 листопада у театрі відбувся конкурс на заміщення вакантної посади актора драми вищої категорії, в якому переміг колишній актор театру імені Лесі Українки Іван Довгалюк.