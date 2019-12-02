Заступник глави МЗС подякував Вселенському Патріарху за допомогу у визнанні ПЦУ
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
“30 листопада 2019 року в резиденції Вселенського Патріарха Варфоломія відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Василь Боднар привітав Вселенського Патріарха з Днем Святого Андрія Первозванного та висловив вдячність за зусилля, спрямовані на визнання Православної церкви України сестринськими помісними церквами”, - ідеться в повідомленні.
Заступник міністра окремо відзначив підтримку Вселенським Патріархом української громади в Туреччині, що, підкреслили в МЗС, сприяє її консолідації та дозволяє культивувати багатовічні українські традиції поза межами Батьківщини.
У свою чергу Патріарх Варфоломій побажав Україні миру та процвітання.