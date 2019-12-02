Процес щодо МН17. Журналістам показали місце суду

Судовий комплекс "Схіпхол" зарезервували на рік, є попередній графік слухань

За три місяці до початку унікального (і одного з найгучніших в історії людства) судового процесу – для журналістів трохи відхилили завісу в справі про збиття літака рейсу МН17. Для представників ЗМІ організували пресконференцію у судовому комплексі "Схіпхол" і показали залу, де 9 березня 2020 року розпочнуть слухання.

Трагедія, яка сколихнула весь світ і розділила життя багатьох людей на "до" та "після", сталася 17 липня 2014 року. Боїнг був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук". Пасажирами літака, що виконував рейс МН17 із Амстердама у Куала-Лумпур, були громадяни 17 країн. Загалом катастрофа у небі над Донбасом забрала життя 298 людей, серед них – 80 дітей. За кількістю загиблих ця авіакатастрофа стала найбільшою в історії України та у ХХІ столітті загалом.

Судовий процес відбуватиметься в Нідерландах, і не лише тому, що більшість загиблих – 196 людей – громадяни цієї країни. Так вирішили два роки тому п’ять країн, які входять до складу Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) – Нідерланди, Австралія, Україна, Бельгія та Малайзія, ще й тому, що Росія заблокувала створення міжнародного трибуналу ООН у 2015 році. Між Україною та Нідерландами існує угода про міжнародно-правове співробітництво. Тоді як РФ не погоджується співпрацювати з розслідуванням і не визнає своєї причетності до збиття літака.

Отже, розгляд справи відбудеться відповідно до нідерландського законодавства.

Це буде тривалий процес. Наскільки тривалий – достеменно ніхто не може спрогнозувати. Наразі відомо, що для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервували на рік, також є попередній графік слухань. Про те, який вигляд має зала, де відбуватимуться слухання, скільки вона вміщує людей, хто саме зможе перебувати безпосередньо у цій судовій залі, та чому для такої резонансної справи обрали комплекс "Схіпхол" – далі в матеріалі.

ЯК СУДИТИМУТЬ У "СХІПХОЛІ"

Один за одним, як і п’ять років тому, в небо підіймаються літаки. Аеропорт "Схіпхол" працює у звичному режимі. Люди з валізами заполонили зупинки автобусів, які прямують в Амстердам, Лейден та інші міста. Майже порожньо на зупинці автобуса під номером 185. Його кінцевий пункт – Justitieel Complex Schiphol (JCS), тобто судовий комплекс "Схіпхол", де вже наступного року слухатимуть справу МН17.

Вісім хвилин дороги, і двері відчиняються просто перед центральним входом до великої, сірої та страхітливої будівлі, яка більше нагадує в’язницю, аніж суд. Довкола – жодних житлових будинків, магазинів чи офісів, поруч лише аеропорт "Схіпхол", із якого 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17 та не приземлився в міжнародному аеропорту "Куала-Лумпур". Рештки літака, понівечені останки тіл і речі з валіз пасажирів знайшли на соняшниковому полі на Донбасі. Їх роками вивозили до Нідерландів.

Минуло п'ять років після трагедії, і 19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких уважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

"Усім підозрюваним були надіслані повідомлення, подивимося, чи вони прибудуть. Нам треба дочекатися першого судового засідання, щоб побачити, чи з’являться підозрювані. У разі їхньої відсутності, суду доведеться з’ясовувати – чи повідомили їх про дату судового засідання, чи мали вони змогу дістатися суду. Якщо стане зрозуміло, що вони мали змогу бути присутніми, то суд має право розглядати справу без них", – зазначила речниця окружного суду в Гаазі Йоланде Вайннобел.

Йоланде Вайннобел

Слухатимуть справу троє суддів. Головуватиме Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Також до процесу вирішили залучити резервних суддів. Усі вони нідерландці.

"Зазвичай судове засідання відбувається з колегією суддів, яка складається з трьох осіб. У великих справах, як ця, залучають іще двох – так званих резервних суддів. На той випадок, якщо хтось, наприклад, захворіє, щоби розгляд справи тривав без перерв", – пояснила речниця.

Скільки триватиме процес – невідомо, передбачити це неможливо. Адже ніхто не знає, скільки часу знадобиться суду для дослідження доказів. До суду вже передали частину матеріалів, разом з обвинувальними актами, але не все.

Володимир Цемах

За роки розслідування була виконана велика робота зі свідками, зокрема із Росії. Слідство визначило коло осіб, причетних до трагедії, це понад 100 людей. Серед них і українець Володимир Цемах – колишній начальник ППО в підконтрольному бойовикам місті Сніжне, поблизу якого був збитий MH17. Одному із сепаратистських ЗМІ він сказав, що буцімто допомагав сховати "Бук". Спочатку у Нідерландах він мав статус свідка, але згодом Нідерланди отримали нові матеріали, які дали достатні підстави перекваліфікувати Цемаха на підозрюваного. За кілька днів після обміну полоненими з Росією, Цемах повернувся з РФ на територію так званої "ДНР". Минулого місяця його адвокат Анатолій Кучерена заявив, що Цемах готовий свідчити, якщо тільки допит відбуватиметься на території так званої "ДНР".

ЗАЛА D

У комплексі "Схіпхол" зали судових засідань не мають номерів, замість них – літери. Справу про збиття літака рейсу МН17 слухатимуть у найбільшій – залі D, яку дуже ретельно охоронятимуть. Вона може вмістити лише 140 людей. Серед них – судді, прокурори, адвокати, підозрювані, якщо вони з’являться. Варто зазначити, що до судової зали зможуть потрапити лише найближчі родичі загиблих у катастрофі “Боїнга”. Представники ЗМІ, які хочуть бути присутніми безпосередньо на процесі, мають написати лист до суду. Також для всіх журналістів є обов’язковою акредитація, яку слід подати за три місяці до старту розгляду справи.

Судовий процес буде відкритим. Слухання безпосередньо у залі зніматимуть п’ять камер, пряму трансляцію вестимуть на сайті courtmh17.com. Процес відбуватиметься нідерландською та англійською мовами. Для ЗМІ біля будівлі суду облаштують пресцентр, який зможе вмістити 500 журналістів. Засідання суду транслюватимуть на великому екрані. Який він матиме вигляд – журналістам показали у відеоролику під час пресконференції у судовому комплексі "Схіпхол". Це буде велика, комфортна для роботи будівля з якісним інтернетом та навіть їдальнею. У пресцентрі створять 300 робочих місць для персоналу.

Щодо старту судового процесу, то в перші дні на сенсації сподіватися не варто. Засідання будуть досить формальними. Перш ніж перейти до розгляду справи по суті, суд має з’ясувати – хто братиме участь у процесі, чи хочуть родичі загиблих узяти слово, чи прибули підозрювані.

"Я думаю, що на даному етапі справді важливим є те, чи забезпечує РФ захист підозрюваних. Якщо вони будуть офіційно залучені, то це означатиме, що вони визнають суд, що само по собі є проблемою для них, але це відкриє їм доступ до доказів, які має Міжнародна спільна слідча група (JIT) для судового переслідування, що дасть їм змогу підготувати лінію захисту. На місці Росії я був би вкрай занепокоєний останньою інформацією, оприлюдненою Міжнародною спільною слідчою групою (JIT)", – сказав у коментарі Укрінформу засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

Еліот Гіґґінс

Ідеться про розмови бойовиків із російськими високопосадовцями, які були оприлюднені Міжнародною спільною слідчою групою (JIT) минулого місяця. У них, зокрема, бойовики постійно говорять про постачання Росією зброї. Еліот Гіґґінс не виключає, що якщо РФ і надалі відмовлятиметься від співпраці зі слідством, і надалі відкидатиме свою причетність до збиття літака, то Спільна слідча група (JIT) має вагомі підстави оприлюднювати інформацію, яка може виявитися вкрай неприємною для Росії.

ЧОМУ КОМПЛЕКС "СХІПХОЛ"

Розглядати справу про збиття літака рейсу МН17 вирішили у судовому комплексі "Схіпхол", бо це велика будівля суворого режиму з посиленими заходами безпеки. На території комплексу є не лише суд, а також щось на кшталт в’язниці. Там облаштовані спеціальні приміщення для утримання підсудних, а також є центр служби імміграції та натуралізації. Ба більше, створені комфортні умови для утримання людей, які очікують рішення щодо свого статусу в країні. І поки їхні справи розглядають, вони не мають права покидати територію будівлі. Якщо відповідь виявиться негативною, їм доведеться покинути Нідерланди.

У судовому комплексі "Схіпхол" є змога не лише створити всі належні умови для розгляду справи МН17, і йдеться не тільки про безпеку, на території комплексу також можна розмістити в комфортних умовах учасників процесу.

Оскільки цей комплекс об’єднує багато різних служб, то в ньому можуть одночасно відбуватися багато різних процесів. І саме тому було вирішено на рік зарезервувати "Схіпгол" для розгляду справи MH17. Це є гарантією того, що комплекс не використовуватимуть для розгляду інших справ. Судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Допит свідків під час засідань може відбуватися через відеозв'язок.

Ірина Драбок, Гаага

Фото та відео автора

Перше фото: ANP