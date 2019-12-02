Разумков закликає правоохоронців знайти вбивць трирічного сина депутата Соболєва

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до правоохоронних органів з проханням докласти максимум зусиль, щоб знайти вбивць трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що я виловлю загальну позицію Верховної Ради - я звертаюся до представників правоохоронних органів, щоб приклали максимум зусиль для того, щоб знайти вбивць та покарати відповідно до чинного законодавства", - сказав Разумков.

Голова ВР також висловив співчуття родині загиблого хлопчика.

"Хочу висловити співчуття родині депутата Київської обласної ради Соболєва. Сталася вчора трагічна подія. Я думаю, що для будь-якої родини це найстрашніше, для будь-яких батьків це найстрашніше, що може відбутися в родині - загинула дитина, загинув хлопчик, хлопчику 3,5 року", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, стрілянина сталася близько 17 год. у Києві на розі вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом із невідомої зброї поранив трирічного хлопчика, який перебував у салоні Range Rover. Дорогою до лікарні дитина померла. У столиці оголошено план "Сирена".

За кермом автомобіля, по якому стріляли на вулиці Льва Толстого в Києві, перебував ресторатор і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.