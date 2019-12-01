Епіфаній зустрівся з головою СБУ - говорили про міжконфесійні відносини, Донбас і Крим
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Укрінформ
Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та голова СБУ Іван Баканов обговорили низку актуальних питань щодо міжконфесійних та міжрелігійних відносин в державі.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 1 грудня 2019 року зустрівся з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим... Сторони обговорили низку актуальних питань щодо міжконфесійних та міжрелігійних відносин в нашій державі”, - йдеться у повідомленні.
Також, за даними пресцентру, митрополит розповів гостям про становлення та розвиток помісної Православної церкви України.
Крім того, йшлося про ситуацію в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.
Зазначається, що на зустрічі також були присутні дипломатичний радник СБУ Валерій Гребенюк та представник юридичного відділу ПЦУ Мар’ян Мартинюк.
Фото: СБУ