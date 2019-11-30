Розвиток мережі мобільних ЦНАПів в інтересах уряду — міністр Альона Бабак

В уряді зацікавлені розвивати мережу центрів надання адміністративних послуг громадянам, зокрема мобільних. Цього тижня два мобільних ЦНАПи були передані в громади Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Про це повідомила в програмі «Суботнє інтерв’ю» на "Радіо Свобода" міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

"Позиція нашого уряду сьогодні – послуги, яких людина максимально потребує, повинні бути надані там, де вона проживає. Саме ці мобільні центри надання адміністративних послуг є першими «ластівками», які ми отримали за допомогою міжнародної програми ЄС «U-LEAD з Європою» уряду Швеції. Цьогоріч вони планують передати додатково ще шість таких мобільних центрів, а наступного – допоможуть нам модернізувати й облаштувати практично 600 центрів надання адміністративних послуг", – розповіла міністр.

За її словами, розвиток мережі мобільних ЦНАПів дасть змогу надавати щонайменше 20-50 видів адміністративних послуг громадянам.

Альона Бабак запевнила, що до кінця цього року уряд матиме оптимальну мережу центрів надання адміністративних послуг.

"Ми розробили стандарти надання різних сервісів і послуг: медичних, освітніх, культурних, спортивних і адміністративних. У нас уже є ці стандарти. Відповідно до них ми завершуємо до середини грудня формування цієї оптимальної мережі", – сказала міністр.

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Нагадаємо: перші ЦНАПи (центри надання адміністративних послуг) почали з’являтися в Україні у 2013 році. Ці державні установи працюють за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу».