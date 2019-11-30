Бабак розповіла, до якого часу триватиме добровільне об’єднання громад

Добровільне об'єднання населених пунктів в України у громади буде тривати орієнтовно до лютого 2020 року.

Про це "Радіо Свобода" розповіла міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

"Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об'єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об'єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об'єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть в бідності та без амбулаторій, шкіл і так далі, а допомогти їм об'єднатися вже через законодавчий механізм", — зазначила Бабак.

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За даними очільниці міністерства, наразі понад 6 тисяч громад в Україні ще не об’єдналися.

"Але ми розуміємо, що оптимально може бути приблизно 1400 громад", – додала Бабак.

Нагадаємо: станом на 10 листопада 2019 року в Україні було сформовано 1002 об’єднані територіальні громади (ОТГ) з населенням понад 11 мільйонів людей. Загалом поза процесами формування громад залишаються 6389 місцевих рад.

Фото: Радіо Свобода