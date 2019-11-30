Макрон нагородив командувача ВМС України орденом “За заслуги”

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагородив національним орденом Французької Республіки "За заслуги" командувача ВМС ЗСУ адмірала Ігоря Воронченка.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

“Сьогодні, 30 листопада у місті Одеса Командувача ВМС ЗС України адмірала Ігора Воронченка нагороджено національним орденом Французької Республіки "За заслуги". Нагородження відбулося на борту корабля ВМС Франції Commandant Birot. Орден в урочистій обстановці командувачу національного флоту вручив посол Франції в Україні Його Високоповажність Етьєн де Понсен”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, французький посол відзначив, що орден «За заслу́ги» є другим за значущістю у Франції. “Президент Франції Еммануель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом. І це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-Морських Сил. Наша співпраця триває досить давно і, зокрема, про якісний рівень нашої співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими Силами Франції та України", – наголосив посол Франції.

Своєю чергою адмірал Воронченко підкреслив, що сприймає відзнаку як високу оцінку діяльності всіх Військово-Морських Сил ЗСУ. Також він зазначив, що спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним із кроків, аби українські ВМС найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань.