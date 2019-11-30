Бородянський про перейменування УПЦ МП: Є закон, який треба виконувати

Українська православна церква в своїй назві повинна зазначати, що вона належить до Московського патріархату, як того вимагає закон.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю виданню “Дзеркало тижня”, коментуючи питання щодо перейменування УПЦ МП.

“Всі ці відносини (між державою та церквою — ред.) описані в законі. Там написано, що держава не втручається в діяльність церкви. А церква не втручається в діяльність держави. Щодо перейменування — то тут є закон, який треба виконувати. Як правила дорожнього руху. Є закон про перейменування, і він діє. Я відповідав на це питання, і вважаю, що держава не повинна заходити на територію церкви. Але ми розуміємо, що перебуваємо у стані гібридної війни, що управління УПЦ МП перебуває в Москві, це записано в документах, у статутах. І тому ми вважаємо, що позначення, хто є хто, — це нормально на цьому історичному етапі. І я не розумію, чому зчинився такий галас із цього приводу. Це не перейменування церкви, це додавання одного слова, яке чітко позначає, яка це церква, тобто приналежність церкви до країни-агресора — РПЦ”, - зазначив міністр.

Бородянський наголосив, що люди повинні знати, в яку церкву ходять. Адже Україна перебуває у стані війни, і є інституція, центр управління якої міститься в країні, що на неї напала. “Держава Україна каже: все нормально, ви відокремлені від держави, ми жодним чином не втручаємося у вашу діяльність. Усе, що ми хочемо, — аби з вашої назви було видно, що ви російська православна церква. Це вже видно де-факто. Ми лише хочемо закріпити це де-юре”, - пояснив міністр.

Він поінформував, що вже мав неофіційні зустрічі з главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святославом, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, також заплановані зустрічі з керівником УПЦ МП Онуфрієм. Водночас він підкреслив, що це не були зустрічі міністерства з представниками церков, а спілкування в рамках створення гуманітарної стратегії.

“Але будуть і мої офіційні зустрічі з усіма предстоятелями церков, ми зараз їх плануємо”, - пообіцяв Бородянський, додавши, що у разі потреби всі керівники церков мають прямий зв'язок із профільним департаментом міністерства у справах релігій та національностей.

Міністр також повідомив, що наразі розглядається можливість залучення фахових медіаторів, які б допомагали вирішувати конфлікти на досудовому етапі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю РІСУ заявив, що було б чесно, якби релігійні організації в своїй назві вказували, до якого релігійного центру належать.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 20 грудня 2018 року ухвалила в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату у своїй назві зазначити належність до Російської православної церкви (РПЦ).