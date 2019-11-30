Комітет захисту прав адвокатів: у діях силовиків проти адвоката Погорілого є склад злочину

Комітет захисту прав адвокатів вбачає ознаки складу злочину в діях силовиків проти одеського адвоката Олександра Погорілого.

Таку заяву оприлюднив Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, утворений Національною асоціацією адвокатів України.

"Комітет захисту прав адвокатів вирішив звернутись до Державного бюро розслідувань з приводу незаконних дій працівників ГПУ та СБУ стосовно адвоката Олександра Погорілого за підсумками розгляду ситуації, яка відбулася 22 листопада 2019 року в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівниками СБУ та Генпрокуратури, зокрема, вчинено спробу проникнення до житла адвоката Погорілого та проведення у ньому обшуку, без відповідного судового рішення; незаконне проникнення до іншого володіння адвоката (автомобіля); застосування до адвоката Погорілого та адвоката Катерини Грицак фізичної сили й погрози застосування вогнепальної зброї та порушення права на захист адвоката Погорілого.

Комітет вбачає ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 162 (замах на незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, вчинені службовою особою), ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства), і вважає за необхідне звернутись до Державного бюро розслідувань.

У Комітеті засуджують ці дії силовиків і вважають неприпустимою таку поведінку стосовно адвоката, виходячи з того, що Європейський суд з прав людини вважає переслідування адвокатів "ударом у саме серце системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" (рішення від 13 листопада 2003 р. у справі "Елджі та інші проти Туреччини").

У зв'язку з цим Комітет захисту прав адвокатів заявляє, що буде тримати на контролі перебіг подій у ситуації, яка склалася, та застосує всі необхідні й достатні заходи для захисту Погорілого та інших колег "від протиправних дій працівників правоохоронних органів".

Сам Олександр Погорілий вважає, що проведені у нього 22 листопада обшуки вчинено за сфабрикованою справою: нібито він вимагав гроші у жителя курортної Затоки В'ячеслава Бокія - колишнього секретаря селищної ради і фігуранта резонансної кримінальної справи.

Адвокат Погорілий відстоював протягом кількох років у судах законні інтереси естонського інвестора Віхманна, який розпочав у курортній Затоці великомасштабний проєкт (вартістю 50 мільйонів євро) будівництва набережної, аквапарку, реконструкції системи водопостачання та водовідведення. Цей проєкт також включав будівництво готелів і створення сучасних майданчиків для проведення всеукраїнських та міжнародних фестивалів.

Однак естонський інвестор наштовхнувся на опір з боку групи місцевих депутатів і підприємців. Деяким місцевим урядовцям правоохоронці пред'явили обвинувачення у незаконній приватизації земельних ресурсів селищної громади загальною вартістю близько 50 мільйонів гривень.