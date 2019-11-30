Комітет захисту прав адвокатів: у діях силовиків проти адвоката Погорілого є склад злочину
Таку заяву оприлюднив Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, утворений Національною асоціацією адвокатів України.
"Комітет захисту прав адвокатів вирішив звернутись до Державного бюро розслідувань з приводу незаконних дій працівників ГПУ та СБУ стосовно адвоката Олександра Погорілого за підсумками розгляду ситуації, яка відбулася 22 листопада 2019 року в Одесі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що працівниками СБУ та Генпрокуратури, зокрема, вчинено спробу проникнення до житла адвоката Погорілого та проведення у ньому обшуку, без відповідного судового рішення; незаконне проникнення до іншого володіння адвоката (автомобіля); застосування до адвоката Погорілого та адвоката Катерини Грицак фізичної сили й погрози застосування вогнепальної зброї та порушення права на захист адвоката Погорілого.
Комітет вбачає ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 162 (замах на незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, вчинені службовою особою), ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства), і вважає за необхідне звернутись до Державного бюро розслідувань.
У Комітеті засуджують ці дії силовиків і вважають неприпустимою таку поведінку стосовно адвоката, виходячи з того, що Європейський суд з прав людини вважає переслідування адвокатів "ударом у саме серце системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" (рішення від 13 листопада 2003 р. у справі "Елджі та інші проти Туреччини").
У зв'язку з цим Комітет захисту прав адвокатів заявляє, що буде тримати на контролі перебіг подій у ситуації, яка склалася, та застосує всі необхідні й достатні заходи для захисту Погорілого та інших колег "від протиправних дій працівників правоохоронних органів".
Сам Олександр Погорілий вважає, що проведені у нього 22 листопада обшуки вчинено за сфабрикованою справою: нібито він вимагав гроші у жителя курортної Затоки В'ячеслава Бокія - колишнього секретаря селищної ради і фігуранта резонансної кримінальної справи.
Адвокат Погорілий відстоював протягом кількох років у судах законні інтереси естонського інвестора Віхманна, який розпочав у курортній Затоці великомасштабний проєкт (вартістю 50 мільйонів євро) будівництва набережної, аквапарку, реконструкції системи водопостачання та водовідведення. Цей проєкт також включав будівництво готелів і створення сучасних майданчиків для проведення всеукраїнських та міжнародних фестивалів.
Однак естонський інвестор наштовхнувся на опір з боку групи місцевих депутатів і підприємців. Деяким місцевим урядовцям правоохоронці пред'явили обвинувачення у незаконній приватизації земельних ресурсів селищної громади загальною вартістю близько 50 мільйонів гривень.