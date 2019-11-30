Зеленський зустрівся з президентом Радіо Свобода - ЗМІ
Про це інформує Радіо Свобода.
"В Офісі Президента України у п’ятницю відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Радіо Свобода Джеймі Флаєм. Про це повідомив у Twitter сам Джеймі Флай", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили роботу Української служби Радіо Свобода, яка цьогоріч відсвяткувала 65-річчя.
Президент Радіо Свобода підкреслив, що їхні проєкти висвітлюють події на Донбасі, а також в анексованому Росією Криму. Флай розповів про ці ініціативи Зеленському та "висловив стурбованість з приводу посилення тиску з боку державних органів і політиків на деяких наших журналістів в Україні".
Флай також зазначив, що закликав президента України посприяти у визволенні полонених колег Радіо Свобода Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, а також у справі заарештованого в анексованому Криму Миколи Семени.
Фото: RFE/RL