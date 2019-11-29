Медіаграмотність у ЗНО: Бородянський анонсував співпрацю з Міносвіти

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив про необхідність захищати громадян від спроб маніпулювання суспільною думкою і будувати нові правові моделі.

Про це Бородянський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Чи вміють українці відрізняти фейкову інформацію від правдивої? На жаль, тільки 11% з тих, хто обізнаний щодо такого терміну, і 8% від загальної кількості людей можуть це зробити. Ще частина взагалі не вважає проблемою те, що вони не можуть визначити неправдиву інформацію. Особисто я вважаю це не просто проблемою, а загрозою існування держави", - зазначив Бородянський.

Він наголосив, що потрібно захищати українських громадян від спроб маніпулювання суспільною думкою і будувати нові правові моделі. "І ми маємо захищати свою державу та її інформаційний простір", - додав він.

За його словами, МКМС спільно працюватиме з Міністерством освіти для того, щоб медіаграмотність була на рівні ЗНО.

"І повністю погоджуюсь з міністром оборони, який сказав, що медіаграмотність і взагалі вміння відрізнити дезінформацію є обов’язковою навичкою сучасного громадянина. Цьому треба навчати зі школи, це основа. Тому, як я вже зазначав, ми будемо разом працювати з колегами з МОН, аби медіаграмотність була на рівні ЗНО. А виховання критичного мислення у дорослих залишається важливим кроком до створення більшої стійкості до дезінформації", - зазначив він.