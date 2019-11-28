ВРП внесе Зеленському подання на призначення пів сотні суддів

Вища рада правосуддя внесе Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 49 суддів.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

"Вища рада правосуддя внесе Президентові України подання про призначення 49 суддів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повноваження суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, однак вони обіймають посади у відповідних судах, а отже, ці посади не є вакантними.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді, та рішенням ВККСУ їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посаду.

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Тож ВРП внесе подання президенту про призначення 49 суддів, із прізвищами яких можна ознайомитися на сайті відомства.

Водночас ВРП вирішила відкласти розгляд матеріалів щодо внесення Президентові України подання про призначення Ірини Голенко на посаду судді господарського суду Луганської області; Андрія Анохіна на посаду судді Козелецького районного суду Чернігівської області та Ольги Шалпегіної на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя.