Суд залишив під вартою ветеранку АТО “Пуму”

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо обрання запобіжного заходу ветерану АТО Інні Грищенко (позивний “Пума”) у вигляді тримання під вартою.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

“Залишено без змін рішення суду першої інстанції”, - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, 6 листопада Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для ветерана АТО Інни Грищенко.

Засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев повідомив, що правоохоронці провели обшуки у київській піцерії, де працювала Інна Грищенко, а також у його помічника Дмитра Терещенка. Він зазначив, що Грищенко працювала у нього три роки тому, а Терещенка підозрюють у причетності до замаху на вбивство на Прикарпатті.

За даними ЗМІ, чоловіка "Пуми" Владислава Грищенка (позивний "Буча") затримали у вересні 2019 року за підозрою в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Бізнесмен в липні 2018 року знайшов під своєю машиною вибуховий пристрій. Тепер за цією ж справою затримали й Інну Грищенко.

Крім того, за даними джерел у правоохоронних органах, подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.