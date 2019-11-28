Суд залишив під вартою ветеранку АТО “Пуму”

Суд залишив під вартою ветеранку АТО “Пуму”

Укрінформ
Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо обрання запобіжного заходу ветерану АТО Інні Грищенко (позивний “Пума”) у вигляді тримання під вартою.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

“Залишено без змін рішення суду першої інстанції”, - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, 6 листопада Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для ветерана АТО Інни Грищенко.

Засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев повідомив, що правоохоронці провели обшуки у київській піцерії, де працювала Інна Грищенко, а також у його помічника Дмитра Терещенка. Він зазначив, що Грищенко працювала у нього три роки тому, а Терещенка підозрюють у причетності до замаху на вбивство на Прикарпатті.

Читайте також: Печерський суд арештував ветеранку АТО із позивним "Пума"

За даними ЗМІ, чоловіка "Пуми" Владислава Грищенка (позивний "Буча") затримали у вересні 2019 року за підозрою в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Бізнесмен в липні 2018 року знайшов під своєю машиною вибуховий пристрій. Тепер за цією ж справою затримали й Інну Грищенко.

Крім того, за даними джерел у правоохоронних органах, подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-