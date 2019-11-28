Віртуози чи знайомство з творчістю: у МКМС вирішують, як розвивати мистецьку освіту

Потрібно визначитися, чи в мистецьких школах виховують віртуозів мистецтва, чи також людей, які просто хочуть розумітися в мистецтві.

Про це сказала заступник міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк на виїзному засіданні комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики у Луцьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мистецькі школи в першу чергу існують для дітей і їх батьків. Безсумнівно, ті люди, які працюють в мистецьких школах, вони почувають себе частиною цього процесу... Але якщо такі школи перестануть існувати, то будуть страждати в першу чергу батьки і діти» , - сказала заступник міністра.

Подоляк зазначила, що потрібно визначитися, чи в мистецьких школах виховують віртуозів мистецтва, чи людей, які просто хочуть розумітися в мистецтві.

«Нам треба дати відповідь, чи ми хочемо виховувати в мистецьких школах самих віртуозів, це зовсім інші методи та методики. Чи ми хочемо давати можливість так само мати віртуозів. Тобто віртуозів в тому числі. Але інші діти, учні, які вчаться чи йдуть вчитися в мистецькі школи, можливо вони не хочуть бути віртуозами. Але вони хочуть розумітися на мистецтві», - наголосила Подоляк.

У свою чергу голова комітету ВР України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що згідно з опитуванням у 2019 році мережа мистецьких шкіл становить 1317 закладів, в яких навчаються 312 тисяч дітей. Але він наголосив, що згодом менше 5% цих дітей продовжують працювати фахово у свої сферах.

Виїздне засідання комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики проходить 28-29 листопада у місті Луцьк Волинської області.