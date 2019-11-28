Кольченко у Відні: Листи політв'язням підтримують їх і зв'язують руки тюремникам

Важливим є продовження боротьби за звільнення усіх незаконно утримуваних Росією українців, і не лише з боку української влади, а й суспільства в Україні, Європі та самій Росії.

На цьому наголосив колишній політв’язень Кремля Олександр Кольченко під час організованого ГО "Unlimited Democracy" заходу у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Цей захід, передусім, спрямований на те, щоб нагадати про усіх тих, хто досі залишається у російських тюрмах. Важливо, щоб не лише українська влада, а й громадянське суспільство, як в Україні, так і в Європі та самій Росії, порушували це питання, активно виступали з вимогою звільнення незаконно ув’язнених українців", - заявив Кольченко.

За словами колишнього політв’язня, акції солідарності та на підтримку українських заручників, написання листів "дуже важливі, бо це підтримує моральний дух ув’язнених, а також певною мірою це зв’язує руки адміністрації тюрем, щоб вони не перегинали палицю".

Кольченко у Відні закликав до продовження боротьби за українських політв’язнів / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

"В адміністрації бачать потік кореспонденції, що приходить до ув’язненого, і це їх стримує. Також листи – одне з джерел інформації ззовні, бо в тюрмах є лише російська пропаганда", - зазначив він.

За словами Кольченка, його часто запрошують на різноманітні заходи та зустрічі в європейських країнах, на яких він порушує тему українських політв’язнів у РФ.

У контексті майбутнього саміту "Нормандської четвірки" активіст зазначив, що хоче сподіватися на якийсь прогрес, але "здається, що Путін намагатиметься просувати мир на власних умовах".

На його думку, повне повернення Україні окупованих районів Донбасу та Криму можливе "лише у випадку якогось повстання у Росії та, можливо, розпаду російської імперії".

Катерина Бутко з "Центру громадянських свобод" поінформувала присутніх про деякі результати глобальної ініціативи SaveOlegSentsov, яка була започаткована задля визволення всіх заручників Кремля – і незаконно утримуваних у Росії та окупованому Криму, і в ОРДЛО. "Солідарність сильніша за російські тюрми" – головне гасло ініціативи, заходи якої пройшли у 2019 році у 80 містах світу. За словами активістки, у визволенні українських заручників Кремля дуже важливим є збереження цього питання у порядку денному та привертання уваги до нього міжнародної спільноти.

"Не варто забувати про те, що в Росії та окупованому Криму наразі за гратами залишаються щонайменше 86 осіб, переважна більшість із них – це кримські татари, якім навісили ярлик "терористи". Крім того, в полоні на окупованій території Донбасі, за деякими даними, перебуває 220 українських військових і цивільних заручників. Серед них чоловіки жінки та діти. Але ці цифри – лише верхівка айсберга, тому що навіть міжнародні організації не можуть сказати, яка точна кількість людей перебуває в цій "сірій зоні"на території Донбасу. І про всіх цих людей не можна забувати", - підкреслила Бутко.

Присутній під час заходу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк вказав на те, що українська делегація постійно тримає в центрі уваги ОБСЄ питання звільнення українських політв’язнів та заручників Кремля. "Ми дуже раді бачити колишнього політв’язня Кремля Олександра Кольченка живим та здоровим і на волі. Як відомо, в рамках ОБСЄ, і лише там, ми постійно порушуємо в усіх форматах питання щодо звільнення українських політв’язнів, заручників Кремля. Намагаємося згуртувати міжнародну спільноту щодо цих питань, забезпечити підтримку та, безумовно, тиск на РФ з метою реалізації наших планів щодо звільнення незаконно утримуваних українців", - заявив він.

Дипломат вказав на те, що питання визволення українських політв’язнів буде обговорюватисяна високому рівні, у т.ч. числі під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 5-6 грудня у Братиславі. "У Братиславі також передбачені заходи, спрямовані на вирішення питання визволення українських в’язнів. Великі надії в цьому плані покладаємо і на засідання "Нормандської четвірки" у Франції, яке має відбутися якраз після міністерського засідання ОБСЄ. Сподіваємося, що вдасться домовитися та практично реалізувати кроки, які дозволять бачити усіх наших в’язнів усміхненими та вільними, яким ми бачимо сьогодні Кольченка у Відні", - заявив Цимбалюк.

У дискусії, організованоій Unlimited Democracy, узяли участь дипломати, активісти та представники громадянського суспільства України і Австрії.

Кольченко у четвер також зустрінеться з представниками української громади Відня.