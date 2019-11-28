Бійка у Борисполі: Ляшко заявляє, що справу проти нього фальсифікують

Колишній народний депутат Олег Ляшко наполягає, що кримінальне провадження щодо нього слідство фальсифікує.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Слідство фальсифікує проти мене кримінальну справу”, - сказав Ляшко.

У свою чергу адвокатка Ляшка Елеонора Салова повідомила, що нових подробиць у справі немає, і підкреслила, що “ми вважаємо, що у прокуратури немає жодних правових підстав, щоб просити про такий запобіжний захід”.

Як повідомляв Укрінформ, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.

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Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом і попросила суд обрати ексдепутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Суд 19 листопада ухвалив рішення відпустити Ляшка на поруки народних депутатів Михайла Волинця (фракція “Батьківщина”) та Вікторії Сюмар (“Європейська солідарність”).

Пізніше прокуратура Київщини оскаржила рішення Бориспільського міськрайонного суду про обрання Ляшку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.