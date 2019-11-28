Більше половини жінок в Україні зазнають насильства - ОБСЄ

Понад 60% жінок в Україні зазнають психологічного, фізичного або сексуального насильства, майже кожна третя - від партнера.

Про це свідчать дані дослідження ОБСЄ з питань добробуту та безпеки жінок в Україні.

“Результати свідчать про те, що дві третини (67%) жінок в Україні віком від 15 років зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства. Найбільшим фактором виявилося фізичне та/або сексуальне насилля з боку партнера, про що повідомили майже кожні три з десяти опитаних жінок (28%)”, - йдеться у повідомленні на сайті Організації.

Ще одним ключовим висновком стало те, що жінки, чиї партнери воювали під час конфлікту на сході України, частіше ставали жертвами насилля з боку партнера.

Автори дослідження дійшли висновку, що насилля проти жінок дуже тісно пов’язане із недостатністю ґендерної рівності, що само по собі витікає з наявності небезпечних стереотипів та ставлення.

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“В Україні 41% жінок вважають, що якщо чоловік кривдить свою дружину, то вирішуватися це має в межах родини. Крім того, жінки часто просто не знають, що робити, якщо вони зазнають насилля. Тільки 17% опитаних вважали себе поінформованими з цього питання, у той час як майже половина (48%) відчували, що мало знають або зовсім не знали, що їм робити (17%)”, - йдеться у дослідженні.

Дослідження було проведено у 2018 році у кількох країнах. У ході дослідження проведено інтерв’ю з понад 15 000 жінками в семи державах-учасницях ОБСЄ: Албанії, Боснії і Герцеґовині, Молдові, Північній Македонії, Сербії, Україні та Чорногорії. Дослідження також проводилося у Косово.

В Україні було опитано 2 048 жінок.