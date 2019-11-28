Синоптики обіцяють у четвер до 5 тепла

На більшій частині території України 28 листопада без істотних опадів, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 листопада в Україні хмарно з проясненнями. У західних, вночі також і в східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Закарпатті значний дощ; на решті території без істотних опадів. На більшій частині території країнивранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, у більшості південних та західних областей 4-9°, на Одещині та в Криму до 13°", - зазначається у повідомленні.

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У Києві 28 листопада хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° тепла.