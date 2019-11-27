Кабмін призначив мовного омбудсмена

Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту.

Кандидатуру завідувачки кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) внесло МКМС.

Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури».

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Сучасні стратегії текстотворення в українській мові» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Читайте також: МКМС внесло кандидатуру на посаду мовного омбудсмена на розгляд уряду

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови, і пообіцяв цього тижня внести кандидатуру на розгляд уряду.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».