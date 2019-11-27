Кабмін призначив мовного омбудсмена
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту.
Кандидатуру завідувачки кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) внесло МКМС.
Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури».
У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Сучасні стратегії текстотворення в українській мові» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови, і пообіцяв цього тижня внести кандидатуру на розгляд уряду.
Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».