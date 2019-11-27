У Раді стався п'ятихвилинний “блекаут”

У середу, 27 листопада, під час парламентських слухань "Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років" у сесійній залі зникало світло.

Загалом електропостачання у залі засідань парламенту не було 5 хвилин, повідомляє кореспондент Укрінформу. Головуюча на парламентських слуханнях віцеспікер Олена Кондратюк вирішила не переривати засідання. Читайте також: Ціна енергетичних ресурсів має враховувати вартість екологічних викидів - Оржель Як повідомлялося, на парламентських слуханнях щодо екологічної політики виступив, зокрема, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, голова Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.