У Раді стався п'ятихвилинний “блекаут”
Укрінформ
У середу, 27 листопада, під час парламентських слухань "Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років" у сесійній залі зникало світло.
Загалом електропостачання у залі засідань парламенту не було 5 хвилин, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Головуюча на парламентських слуханнях віцеспікер Олена Кондратюк вирішила не переривати засідання.
Як повідомлялося, на парламентських слуханнях щодо екологічної політики виступив, зокрема, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, голова Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.