Відновити втрачені водійські права скоро можна буде онлайн

У разі, якщо громадянин загубив посвідчення водія, він незабаром зможе замовити нове онлайн. Достатньо буде мати власний електронний кабінет водія.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС.

"Замінити посвідчення водія чи відновити його у випадку втрати стане набагато легше. Незабаром громадянин зможе замовити ці послуги, не виходячи з дому – достатньо мати власний електронний кабінет водія", - йдеться у повідомленні.

В установі пояснили, що Кабмін постановою від 15.11.2019 № 946 вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Зокрема, ці зміни дозволяють громадянину обміняти посвідчення водія та отримати його після втрати чи викрадення, скориставшись послугою через е-кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг.

В е-кабінеті водія громадянин зможе замовити обмін посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, після закінчення строку його дії; обмін посвідчення водія в разі непридатності його для подальшого користування; обмін посвідчення водія в разі зміни персональних даних особи; отримання посвідчення водія замість утраченого або викраденого.

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"Звертаємо увагу, що перелічені послуги будуть доступні онлайн для власників посвідчень водія, виданих після 2013 року", - наголошується у повідомленні.

В установі описали алгоритм отримання такої послуги.

Зокрема, після авторизації в е-кабінеті водія особа подає заяву в електронній формі. До заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (за потреби) і чинної медичної довідки форми 083/о.

Заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи.

Тож, у випадку успішної перевірки поданої заяви та документів за всіма передбаченими держреєстрами та базами громадянин отримує відповідне сповіщення.

У свою чергу, відмова у наданні послуги можлива з ряду причин, що передбачені постановою Кабміну.

Отримати замовлення громадянин зможе позачергово в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в його електронній заяві.

Електронний кабінет водія (ЕКВ) – це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про транспортні засоби особи, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн. Авторизуватись в е-кабінеті водія можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID.

Користувачі сервісу можуть дізнатися інформацію про власні посвідчення водія та транспортні засоби, перевірити історію штрафів та сплатити їх.

Також у е-кабінеті водія можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом та індивідуальний номерний знак.