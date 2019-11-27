Звільнені з полону та родини політв'язнів зможуть щороку отримувати грошову допомогу

Звільнені з полону та родини політв'язнів зможуть щороку отримувати грошову допомогу

Укрінформ
Звільнені з полону та родини тих, хто досі незаконно позбавлений волі, зможуть щороку отримувати грошову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, окупованих територій та ВПО.

"Внесено зміни до порядку використання коштів на допомогу полоненим та їхнім сім’ям – відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду", - йдеться у повідомленні.

Відтепер звільнені з полону незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю, а також родичі тих, хто досі перебуває в полоні, зможуть звертатись по грошову допомогу не лише один раз (як передбачено нині), а щороку.

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Як зазначається, грошова допомога на відшкодування витрат, пов’язаних з відвідуванням позбавлених волі їхніми родичами, надання особам, позбавленим особистої свободи та членам їхніх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг буде призначатися за рішенням комісії.

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