МКМС взялося за мистецьку освіту: змін не було десятки років

Заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк закликає до публічного обговорення змін, яких потребує мистецька освіта в Україні, та наголошує, що бюджетні кошти, виділені на галузь, можна використати ефективніше.

Про це вона написала у Facebook.

"Безумовно, мистецька освіта потребує змін, яких там не було десятки років. Здається, давно пора ґрунтовно проаналізувати, що відбувається в цій системі, і головне – наскільки наші громадяни нею задоволені. Запланувала собі цього місяця відвідати кілька закладів мистецької освіти", - написала Подоляк.

Вона зазначила, що цього року на одного учня мистецької школи на місяць бюджети в різних громадах виділяють орієнтовно від 560 грн. За її словами, ці гроші можна використати більш ефективно і, разом з тим, зберегти унікальність та кращі традиції, які вже склалися.

У МКМС зазначили, що 28 листопада в Луцьку відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, присвячене функціонуванню закладів культури в умовах децентралізації.