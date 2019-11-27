МКМС взялося за мистецьку освіту: змін не було десятки років
Про це вона написала у Facebook.
"Безумовно, мистецька освіта потребує змін, яких там не було десятки років. Здається, давно пора ґрунтовно проаналізувати, що відбувається в цій системі, і головне – наскільки наші громадяни нею задоволені. Запланувала собі цього місяця відвідати кілька закладів мистецької освіти", - написала Подоляк.
Вона зазначила, що цього року на одного учня мистецької школи на місяць бюджети в різних громадах виділяють орієнтовно від 560 грн. За її словами, ці гроші можна використати більш ефективно і, разом з тим, зберегти унікальність та кращі традиції, які вже склалися.
У МКМС зазначили, що 28 листопада в Луцьку відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, присвячене функціонуванню закладів культури в умовах децентралізації.