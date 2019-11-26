Олені Зеленській показали можливості перинатальних центрів Естонії

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Естонської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала пологовий будинок Східно-Талліннської центральної лікарні та дізналася, як естонські медики піклуються про породілей та новонароджених.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Жіноча клініка, у якій побувала перша леді, є найстарішим пологовим будинком в Естонії. Багатьох пацієнтів пов'язує з ним традиція та спадкоємність поколінь, адже тут народжувала бабуся, мама. За рік тут уперше бачать світ близько 4 тис. дітей – по 10-18 малюків на день, а це орієнтовно чверть усіх новонароджених у країні", - йдеться в повідомленні.

В Естонії з 2013 року працює медична інформаційна система eHealth. На прикладі перинатального центру Зеленській продемонстрували функціональні можливості системи.

У кожній палаті є комп’ютер зі встановленою програмою. Лікар-акушер вносить необхідну інформацію: анамнез, результати аналізів, діагноз, поточний стан. Пацієнти також мають доступ до eHealth та можуть записуватися на прийом до потрібного їм спеціаліста онлайн.

При народженні дитини акушер одразу вносить дані про неї в базу й замовляє для малюка ідентифікаційний код – відповідник українського свідоцтва про народження, тобто процес отримання документів є автоматичним.

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Після пологового відділення Олена Зеленська із завідувачкою клініки Бригітою Тамм та головною акушеркою Вівіан Арусаар відвідали відділення неонатології, де приймають передчасні пологи та виходжують недоношених дітей. Важливим, як стверджують естонські лікарі-акушери, є обов’язковий контакт мам із такими малюками, тому мами приходять і годують діток, мають можливість побути поруч.

Під час візиту Зеленська також ознайомилась із гордістю жіночої клініки Східно-Талліннської центральної лікарні – банком грудного молока. Він єдиний у країні. Цей досвід естонці перейняли у шведів дев’ять років тому й задоволені результатами. Молоко з банку призначене для недоношених діток та малюків із вродженими проблемами. Практика вигодовування грудним молоком, на противагу штучному вигодовуванню, за даними проведених естонцями досліджень, позитивно впливає на покращення стану здоров’я таких новонароджених.

Оскільки партнерські пологи – звична практика в Естонії, й вони є частиною культури, то в пологовому будинку все облаштовано для комфортного перебування не лише жінок, а й інших членів сім’ї – чоловіків, старших дітей, родичів.

«Для мене пологовий будинок – не лікарня. Це має бути місце спокою та умиротворення. Тут саме такі відчуття. Естонські перинатальні центри вважаються одними із взірцевих у Європейському Союзі. Я в цьому переконалася», – зауважила Олена Зеленська наприкінці візиту.