САП направила до суду справу щодо ексголови НАЗК Корчак
Про це інформує пресслужба відомства.
“Прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування та скеровано до суду справу про обвинувачення колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції у декларуванні недостовірної інформації”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у 2016 році близькою особою вказаної посадовиці НАЗК був придбаний автомобіль за 544,39 тис. гривень. Проте з’ясувалося, що фактично вказане майно перебувало в постійному користуванні посадової особи та її чоловіка.
Користування автомобілем мало бути відображеним у декларації за 2016 рік. Однак, ця інформація у декларації була відсутня, додали у САП.
Як повідомлялося, 28 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишній очільниці НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні на 544 тис. грн. Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.
У травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.