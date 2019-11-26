САП направила до суду справу щодо ексголови НАЗК Корчак

САП направила до Вищого антикорупційного суду справу щодо колишнього керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування та скеровано до суду справу про обвинувачення колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції у декларуванні недостовірної інформації”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2016 році близькою особою вказаної посадовиці НАЗК був придбаний автомобіль за 544,39 тис. гривень. Проте з’ясувалося, що фактично вказане майно перебувало в постійному користуванні посадової особи та її чоловіка.

Читайте також: НАБУ завершило розслідування щодо ексголови НАЗК Корчак

Користування автомобілем мало бути відображеним у декларації за 2016 рік. Однак, ця інформація у декларації була відсутня, додали у САП.

Як повідомлялося, 28 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишній очільниці НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні на 544 тис. грн. Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

У травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.