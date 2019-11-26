Cущенко передав одну з репродукцій картин на благодійну акцію “Свята без тата”
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Разом з Романом Сущенком передаємо репродукцію цієї картини для цьогорічної акції “Свята без тата”. Сподіваємося, що вона може принести добро і тепло для дітей, які в цьому році будуть святкувати свята в Україні”, - зазначив Дещиця.
У свою чергу Сущенко підкреслив, що він, його родина та всі політв’язні приєднуються до цієї акції і плекають надію, що це тепло буде передано в родини, які на це чекають.
Журналіст і дипломат залишили свої підписи на репродукції.
Як відомо, до цього виставка репродукцій малюнків Сущенка експонувалася на фасаді посольства України у Варшаві. Напередодні Сущенко та Дещиця символічно завершили її.
Сущенко перебуває у Варшаві на запрошення Асоціації польських журналістів та посольства України в РП.
Напередодні він провів зустрічі з віцемаршалком Сенату Польщі Міхалом Камінським та віце-маршалком Сейму країни Малгожатою Госєвською, з якими обговорив перспективи підтримки Польщею України в різних напрямках.
“Свята без тата” – щорічна благодійна акція у Польщі зі збору коштів і подарунків для дітей, які втратили батьків на війні на сході України. Подарунки українським дітям волонтери вручають під час Різдвяних свят.