Наша незалежність починається не з 1991 року, а 100 років тому – Федченко

Україні слід обчислювати роки незалежності не з 1991, а з часу першого проголошення, понад 100 років тому, що дозволить стати самостійним суб’єктом історичного процесу, а не постійно прив’язаним до чогось у своїй історії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав співзасновник StopFake.org, директор школи журналістики в Києво-Могилянській академії Євген Федченко.

"Ми ж говоримо, що наша незалежність починається з 1991 року, але фактично вона починалася 100 років тому. Те, що ми її втратили, – це зовсім інша історія. Ми її отримали понад 100 років тому – це важливо. Усвідомлюючи це, стаємо самостійним суб’єктом історичного процесу, а не постійно прив’язаним до чогось у своїй історії", - сказав Федченко.

Він навів у якості прикладу досвід Балтійських країн у цьому питанні.

"Наприклад, Балтійські країни зробили дуже важливу річ, коли вирішили святкувати сторіччя своєї державності. З їхньої точки зору, 100 років державності було перервано радянською окупацією. Нам варто перейняти такий підхід", - наголосив він.

За його словами, нині Росія намагається нівелювати та применшити роль України, зокрема у Другій світовій війні.

"Зараз росіяни намагаються повернути дискурс Великої Вітчизняної війни, боротьби, України, її ролі в цьому, продовжують нав’язувати міфи та вигідно для себе применшувати те, що відбувалося насправді. Якщо Україні вдасться остаточно звільнитися від цих пут, це стане вирішальним кроком", - вказав Федченко.

Як повідомлялося, 12 листопада у Близькосхідному технічному університеті Анкари відбулася панель на тему «Інформаційні війни: виклики для України», в ході якої йшлося про обсяги пропагандистського, маніпулятивного впливу та створення фейкових новин РФ в інформаційній боротьбі проти України.