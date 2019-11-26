Федоров незабаром презентує додаток з доступом до цифрових водійських прав

Міністерство цифрової трансформації України найближчим часом має намір презентувати додаток “Дія” з доступом до цифрових водійських прав та техпаспорту на авто.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook.

“Держава має перетворитися на зручний сервіс. Такий як Uber, Booking etc. Ми закінчуємо роботу над мобільним додатком “Дія”. Перші продукти всередині — електронні водійські і техпаспорти, а наступні послуги вже в роботі, і не змусять себе чекати. Багато викликів, бар'єрів, які ми долаємо з шаленою швидкістю”, - зазначив Федоров.

Він розраховує, що вже через пару років цей додаток стане одним з найфункціональніших у світі. Нині додаток працює у тестовому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Кабінет міністрів ініціював експеримент щодо впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів, що стануть першими послугами "Держави у смартфоні". Тоді ж в уряді анонсували, що одним з перших елементів «держави в смартфоні» буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі.

Також зазначалося, що рамках проєкту «Дія» запрацює мобільний додаток з цими послугами. Відтак абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Потім планується зробити доступним сервіс, при якому і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку.