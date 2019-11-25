ГПУ оголосила підозру колишньому судді, який “заборонив” Євромайдан

Генпрокуратура повідомила колишньому судді одного з райсудів Києва підозру у перешкоджанні проведенню мітингів під час Євромайдану та винесенні неправосудних ухвал про арешт активістів.

Про це повідомили у пресслужбі ГПУ.

“Прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України, з метою забезпечення дотримання принципу безперервності досудового розслідування, 25 листопада 2019 року у кримінальному провадженні від 05.02.2014 повідомлено про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва за фактами незаконного перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що відбувались в лютому 2014 року в центральній частині м. Києва, а також постановленні ним завідомо неправосудних ухвал про обрання відносно учасників мирних акцій протесту запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, додали в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, 20 листопада 2019 року слідчі органів прокуратури припинили функцію досудового розслідування. Усі незавершені кримінальні провадження на даний час передаються до інших органів досудового розслідування.

Зокрема, у ГПУ заявляли, що направлять до органів досудового розслідування 114 кримінальних справ, які пов’язані з масовими протестами у 2013-2014 роках. Так, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках, відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані до органів Національної поліції, СБУ та Державної податкової служби.

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При цьому прокурори спеціально створеного в ГПУ департаменту процесуального керівництва в цих провадженнях зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів, зазначали у відомстві.