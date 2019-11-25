Зеленський хоче, щоб наступного року не лишилося жодної "швидкої", якій більш ніж 6 років

Одним із пріоритетів у галузі охорони здоров'я України у 2020 році буде відкриття пунктів швидкої допомоги, будівництво яких планують розпочати навесні.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні на Facebook.

“Швидкі” у нас є, і в бюджеті багато заплановано коштів на закупівлю “швидких”. І ми окремо — від інвесторів — отримали гроші й купували... І "швидкі" є, а пунктів допомоги немає. Знаєте, є такий “чорний” жарт медиків: вони кажуть, що якщо ви на мосту Патона зламали, не дай Боже, руку чи ногу, то треба переповзати на лівий берег, тому що саме там є пункт швидкої допомоги. Тобто зараз ми поставили задачу, щоби МОЗ підготувало велику кількість у містах і містечках пунктів швидкої допомоги. Треба розпочати їх будівництво вже навесні”, — зазначив глава держави.

Він додав, що до кінця цього року заплановане придбання 500 карет швидкої допомоги, а тому завдання на наступний рік полягає у тому, “щоб не було жодної "швидкої", якій більш як 6 років”.

Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті-2020 на екстрену медичну допомогу, що надаватиметься в рамках програми медичних гарантій виділено 4,6 млрд грн. Окремо закладені кошти і на розвиток екстреної медичної допомоги - 1,9 млрд грн.