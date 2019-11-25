В Україні цьогоріч понад 300 дітей постраждали від сексуального насильства

В Україні з початку цього року 324 дитини постраждали від злочинів проти статевої свободи та недоторканості.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич 25 листопада під час відкриття практичного семінару з проведення допиту дітей, які постраждали від сексуальної експлуатації, інформує Управління комунікації Нацполіції.

«В Україні протягом 2019 року 324 дитини постраждали від злочинів проти статевої свободи та недоторканості. Для нас надважливо мінімізувати можливе травмування психіки дитини, яка постраждала від насильства», - наголосив Фацевич.

Він додав, що задля вдосконалення безпеки дітей усі правоохоронні підрозділи, працівники соціальної сфери, громадськість та міжнародні партнери повинні діяти спільно і мати комплексний підхід.

У заході, ініціатором якого є Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), взяли участь тимчасово повірена у справах посла Великої Британії в Україні Хелен Хейзі, міжнародний офіцер зв’язку NCA Дейвід Васср-Смітт та начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності НПУ Лариса Зуб.

Також у п’ятиденному семінарі беруть участь ювенальні поліцейські, слідчі, ювенальні прокурори, соціальні працівники та психологи, які працюють із дітьми-жертвами злочинів, проводять опитування та допити.

Навчання для них проведуть висококваліфіковані спеціалісти з Поліцейського коледжу Великої Британії.

Фацевич подякував Посольству Великої Британії, зокрема Національному агентству з питань боротьби зі злочинністю Великої Британії, за організацію такого семінару.

Він зазначив, що на сьогодні захист прав і законних інтересів дитини в Україні є загальнонаціональним пріоритетом і одним із важливих напрямів діяльності МВС і Нацполіції України.

Фото: npu.gov.ua