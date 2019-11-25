Бородянський впевнений, що на окупованому Донбасі дивитимуться новий український канал

Міністр з питань культури, молоді та спорту Володимир Бородянський впевнений, що люди на тимчасово окупованій території Донбасу дивитимуться український інформаційно-розважальний канал.

Про це він заявив у інтерв’ю Українській правді.

"Я в цьому впевнений. Ми будемо показувати найкращі продукти українські, і контент, який буде готуватися спеціально для цього каналу", - сказав Бородянський.

Стосовно великої різниці у фінансових ресурсах між українським і російським телебаченням, яке наразі домінує на окупованому Донбасі, міністр зауважив, що "на російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один".

"Тобто ми акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівні конкурувати з російськими", - вважає міністр.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційне мовлення на окупованій частині української території буде запущене через три місяці на базі телеканалу UA/TV.