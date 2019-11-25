Четверо українських моряків із затонулого судна "Іван Голубець" повернулися додому - МЗС

Четверо українських моряків із затонулого влітку біля берегів Мавританії судна "Іван Голубець" повернулися додому.

Про це повідомив у Twitter державний секретар МЗС Андрій Заяць.

"Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи", - написав Заяць.

Він також висловив подяку міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.

Як повідомлялося, український океанський траулер "Іван Голубець" затонув у ніч проти 22 липня біля берегів Мавританії після тривалої пожежі. У момент займання на його борту перебувало 90 осіб - громадяни України й Росії.