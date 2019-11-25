Пенсіонерка, яка вивчила мову у зрілому віці, написала радіодиктант без помилок

Тамара Щербань — 82-річна пенсіонерка родом із Дніпропетровщини, яка вивчила українську мову вже у зрілому віці, — написала радіодиктант без помилок.

Про це передає "Українське радіо".

"Батьки мне цілеспрямовано віддали в російську школу, тому що час був такий і тоді на все це містечко була одна українська школа, а в нашій школі був лише один урок української мови. Але все-таки, дещо я чула від дідуся, від сусідів. Мені було абсолютно не важко, можливо у мене якась просто здібність до цього є. Мені здається, що якби я жила десь в іншому мовному середовищі, то я б з легкістю опанувала іншу мову... Що ж поганого в тому, щоб знати кілька мов? Мене зараз вже навіть дратують російськомовні канали, хоча я абсолютно толерантна до всіх. Та я все-таки, мабуть, абсолютна українка", — говорить пані Тамара.

Радіодиктант для неї став першим, жінка мешкає одна і побачила на каналі UA Перший початок диктанту, приєдналась до нього хвилин за 10 до початку. Диктант жінка написала практично без помилок.

Лист з диктантом вона не надсилала, адже не має технічних можливостей для цього і поки не опанувала інтернет.

Наступного року вона обіцяє також писати радіодиктант, і вже ймовірно, відправити його засобами інтернет-зв’язку на перевірку.