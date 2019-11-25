Перша леді розповіла, як втілюватиме в життя реформу шкільного харчування

Перше леді України Олена Зеленська розповіла, що планує реформувати харчування у школах у зв’язку з низькою якістю приготованої їжі у навчальних закладах.

Про це вона повідомила в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

"Ми хочемо зробити класифікацію шкіл, яким держава буде допомагати по-різному. Є школи, в яких зовсім нічого немає. Тобто там буде більше фінансування", - зауважила Зеленська.

Зеленська додала, що українські школярі також підтримують раціон харчування зі зменшеною кількістю вуглеводів.

"У деяких країнах дітям дають склянку молока і вони примусово його випивають. А якщо у нас буде програма яблуко для дитини. У нас яблука просто гниють на Західній Україні. Їх нема куди продавати. Їх дуже багато. Вас це не обурить?", - пояснила перша леді.

За словами жінки, школярі підтримують таке рішення, адже самі вже свідомо ставляться до того, що їдять.

"Діти все розуміють, хочуть змін. А дорослі, на жаль, мені здається, не розуміють, чому котлети з кашою - це для вжитку щодня погано. У понеділок добре. А у вівторок - давайте ще й салатик додамо", - сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо: цього тижня дружина президента України обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування у навчальних закладах, після чого висунула ідею проведення онлайн-анкетування для школярів та їх батьків.