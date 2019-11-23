Апеляційний суд залишив ексбійців “Торнадо” за ґратами

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду у кримінальному провадженні відносно колишніх бійців батальйону “Торнадо”.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

"Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду у кримінальному провадженні відносно колишніх бійців батальйону МВС України “Торнадо”, - сказано у повідомленні.

Уточнюється, що ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 22 листопада апеляційні скарги з доповненнями прокурора відділу Головної військової прокуратури ГПУ Руслана Кравченка, обвинуваченого Миколи Цукура, захисників Дмитра Іванова і Валерія Горда в інтересах Цукура; обвинуваченого Анатолія Пламадяли, захисника Володимира Якімова в інтересах обвинуваченого Пламадяли; обвинуваченого Микити Куста, захисника Валерія Горда в інтересах Куста, захисника Горда в інтересах обвинуваченого Романа Іваша; обвинуваченого Руслана Оніщенка, захисника Якімова в інтересах Оніщенка, захисника Миколи Кушніренка в інтересах Оніщенка, захисника Вадима Костенка в інтересах Оніщенка; обвинуваченого Данііла Ляшука, захисника Олександра Глухенького в інтересах обвинуваченого Ляшука; обвинуваченого Бориса Гульчука, захисника Вадима Дроговоза в інтересах обвинуваченого Гульчука, обвинуваченого Іллі Холода, захисника Дроговоза в інтересах Холода; обвинуваченого Максима Глєбова, захисника Дроговоза в інтересах Глєбова; захисника Якімова в інтересах обвинуваченого Микити Свиридовського, захисника Якімова в інтересах обвинуваченого Андрія Демчука, та захисника Романа Сушка в інтересах Цукура, Холода та Глєбова залишено без задоволення.

"Вирок Оболонського районного суду міста Києва від 7 квітня 2017 року стосовно Оніщенка Руслана Ілліча, Глєбова Максима Валерійовича, Гульчука Бориса Павловича, Демчука Андрія Несторовича, Іваша Романа Юрійовича, Куста Микити Володимировича, Свиридовського Микити Васильовича, Шевченка Юрія Миколайовича, Ляшука Данііла Алєксандровіча, Цукура Миколи Володимировича, Холода Іллі Івановича та Пламадяли Анатолія Миколайовича залишено без змін", - зазначається у повідомленні.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 2 грудня 2019 об 11:00.

Як повідомлялося, 7 квітня 2017 року суд оголосив вирок 12 колишнім бійцям розформованої спецроти "Торнадо".

Вісьмох ексбійців спецроти "Торнадо", звинувачуваних у насильстві та катуванні, засудили до позбавлення волі від 5 до 11 років. Трьох звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном строком на 2 роки. До усіх застосовували дію "закону Савченко".