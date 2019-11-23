Сьогодні в усіх храмах ПЦУ відбудеться молитва за жертвами голодоморів

До Дня пам’яті жертв голодоморів, 23 листопада, у всіх храмах Православної церкви України відбудеться молитва.

Про це повідомляє ПЦУ у Facebook.

"Помолімося за душі невинно вбитих людей і запалімо свічу за тих, хто був в Україні голодом заморений. У День пам’яті жертв голодоморів спільно вшануймо загиблих: молитва за їхні душі лунатиме у всіх храмах Православної Церкви України", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зазначають, що пам'ять про геноцид українського народу назавжди залишиться в серцях людей.

"Рік за роком, день за днем далечіє відлік часу від страшного геноциду проти українського народу. Та пам’ять у наших серцях продовжує жити і ніколи не погасне. Пам’ять про тих, хто невинно загинув у 1932-1933 роки Голодомору, а також під час інших штучно організованих радянським тоталітарним режимом голодів", - додали в Церкві.

День пам’яті жертв голодоморів щороку припадає на четверту суботу листопада. Заходи з цього приводу проходять у всьому світі.

Голодомор – геноцид українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом з наміром знищити цілком чи частково українську національну групу. Ця кваліфікація випливає з Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього» та Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 року.

Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) та уряд СРСР у 1932-1933 роках організували штучний голод на території Української РСР та Кубані. Щоб унеможливити супротив українців режиму, восени 1932 року комуністи розпочали спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного утворення умов, несумісних із життям, за кілька місяців у 1932-1933 роках в Україні загинули мільйони людей.

На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють установлення точної кількості й вичерпного поіменного списку жертв.