Укрзалізниця виплатить своїм працівникам близько 1 мільярда винагороди

До кінця року Укрзалізниця виплатить залізничникам до 1 мільярда гривень винагороди за підсумками роботи у 2018 році.

Про це у Facebook повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.

“До кінця року виплатимо залізничникам до 1 млрд грн. Це винагорода за підсумками роботи у 2018-му. Рішення прийняли правлінням”, - йдеться в дописі.

За словами Кравцова, розмір винагороди становитиме 50% від посадового окладу.

Як повідомляв Укрінформ, виплата так званої тринадцятої заробітної плати за 2018 рік була однією з вимог профспілок залізничників під час мітингу, який вони проводили 14 листопада біля Офісу Президента України.